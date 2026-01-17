Cagliari-Juventus 1-0 i rossoblù frenano la corsa dei bianconeri

Il Cagliari ha battuto la Juventus per 1-0 nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A, fermando la corsa dei bianconeri. La partita si è disputata a Cagliari il 17 gennaio 2026, con i rossoblù che sono riusciti a ottenere un risultato importante contro una delle squadre più competitive del campionato.

Cagliari, 17 gennaio 2026 – Il Cagliari ha sconfitto di misura la Juventus, nell'anticipo serale della 21^ giornata di Serie A. I rossoblù hanno messo assieme una prestazione solida, coriacea e cinica, andando in gol con Mazzitelli al minuto 65 e proteggendo il risultato nella mezz'ora rimanente. Diverse le occasioni per i bianconeri, che si sono trovati di fronte un muro difensivo che raramente sono riusciti a scardinare. Spalletti e i suoi recriminano per un palo colpito da Yildiz e poco più, in una serata dove Caprile è apparso insuperabile. I sardi grazie a questa vittoria salgono a quota 22 punti, mentre la Vecchia Signora resta ferma a 39. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Cagliari-Juventus 0-1, i rossoblù frenano la corsa dei bianconeri Leggi anche: Juve Cagliari, un rossoblù osservato speciale dei bianconeri! Tutti i dettagli © Sport.quotidiano.net - Cagliari-Juventus 1-0, i rossoblù frenano la corsa dei bianconeri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cagliari-Juventus: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Pronostico Cagliari-Juventus quote analisi 21ª giornata Serie A; Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus; Cagliari-Juventus, Pisacane: “Mina può giocare dal 1', dobbiamo essere più concentrati”. Cagliari-Juventus 1-0: video, gol e highlights - I bianconeri non riescono a staccare la Roma in classifica, restano a 39 punti, soggetti al sorpasso dei giallorossi. sport.sky.it

Cagliari – Juventus 1-0 cronaca e highlights: Mazzitelli spegne la Juve! – VIDEO - 0 cronaca e highlights: i bianconeri attaccano ma non sfondano e i sardi piazzano il colpo. generationsport.it

Cagliari-Juventus 1-0, pagelle: Mina statuario, Mazzitelli cinico, David non punge - Diamo i voti ai protagonisti dell'anticipo del sabato sera vinto dal Cagliari per 1- eurosport.it

Cagliari-Juventus 1-0, impresa dei sardi. Spalletti frena e fa un assist alla Roma. Le pagelle - facebook.com facebook

La #Juventus cade 1-0 a Cagliari Secondo ko in bianconero per #Spalletti che resta 5° x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.