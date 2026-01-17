Cagliari-Juventus 0-1 i rossoblù frenano la corsa dei bianconeri
Il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Juventus nell’anticipo della 21ª giornata di Serie A, frenando la corsa dei bianconeri. La partita si è giocata a Cagliari il 17 gennaio 2026, evidenziando un risultato importante per entrambe le squadre nella stagione in corso.
Cagliari, 17 gennaio 2026 - Il Cagliari ha sconfitto di misura la Juventus, nell'anticipo serale della 21^ giornata di Serie A. I rossoblù hanno messo assieme una prestazione solida, coriacea e cinica, andando in gol con Mazzitelli al minuto 65 e proteggendo il risultato nella mezz'ora rimanente. Diverse le occasioni per i bianconeri, che si sono trovati di fronte un muro difensivo che raramente sono riusciti a scardinare. Spalletti e i suoi recriminano per un palo colpito da Yildiz e poco più, in una serata dove Caprile è apparso insuperabile. I sardi grazie a questa vittoria salgono a quota 22 punti, mentre la Vecchia Signora resta ferma a 39. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
