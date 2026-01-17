Segui in tempo reale Cagliari-Juventus, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. Dopo un primo tempo senza reti, si riprende con il secondo. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti costanti sul risultato e sulla cronaca della partita.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 0-0: sintesi e moviola. Inizia la ripresa Fine primo tempo 46? JUVE VICINA AL GOL! – I bianconeri vanno vicinissimi al gol del vantaggio: ottima palla di Miretti dalla destra, poi ne Bremer ne David ci arrivano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve 0-0 LIVE: inizia il secondo tempo!

Leggi anche: Lazio Juve 1-0 LIVE: inizia il secondo tempo!

Leggi anche: Cremonese Juve 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pronostico Cagliari-Juventus quote analisi 21ª giornata Serie A; Serie A, Genoa-Cagliari 3-0. La Juventus batte 5-0 la Cremonese. VIDEO; Serie A, Cagliari-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Cagliari-Juve: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Cagliari-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: il VAR corregge Massa, rigore per i bianconeri revocato - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it