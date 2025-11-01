Cremonese Juve 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo!

Cremonese Juve, sfida valevole per la 10^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 allo Stadio Zini! Segui il LIVE qui La Juventus affronta la Cremonese nella 10ª giornata di Serie A 202526, sabato 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio “Zini”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, con il neo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese Juve 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo!

Scopri altri approfondimenti

Spalletti sceglie la sua Juve: la probabile formazione contro la Cremonese - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X

Cremonese-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Nelle otto sfide di Serie A tra Cremonese e Juventus disputate in casa dei grigiorossi, si sono sempre alternati un pareggio e un successo bianconero (l'ultimo nel gennaio 2023, 1- Segnala sport.sky.it

Cremonese-Juve diretta: l'esordio di Spalletti, segui il match di Serie A LIVE - I bianconeri, reduci dalla vittoria con Brambilla in panchina, giocano allo stadio Zini per la prima volta con il nuovo allenatore: aggiornamenti sulla partita in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive

Cremonese-Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Sabato 1 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net