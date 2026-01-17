Cagliari e Juventus si affrontano nella 21ª giornata di Serie A, con il punteggio fermo sullo 0-0 a metà primo tempo. La Juventus prova a spingere, ma senza riuscire a trovare la rete. Segui la cronaca in tempo reale per aggiornamenti su sintesi, moviola e risultato finale.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 0-0: sintesi e moviola. Fine primo tempo 46? JUVE VICINA AL GOL! – I bianconeri vanno vicinissimi al gol del vantaggio: ottima palla di Miretti dalla destra, poi ne Bremer ne David ci arrivano. 2? di recupero 41? TIRO JUVE – I bianconeri ci provano con una conclusione dalla lunga distanza di Locatelli, il pallone termina a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve 0-0 LIVE: finisce qui la prima frazione di gara! Corre tanto la Juventus ma senza trovare il gol

Leggi anche: Juve Cagliari 2-1 LIVE: Yildiz da sogno in questo primo tempo, termina qui la prima frazione

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Roma Sassuolo 2-0, finisce qui! Konè e Soulè decidono la gara

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pronostico Cagliari-Juventus quote analisi 21ª giornata Serie A; Serie A, Genoa-Cagliari 3-0. La Juventus batte 5-0 la Cremonese. VIDEO; Serie A, Cagliari-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Spalletti: “Voglio tutelare Yildiz, non gli vanno create pressioni”. A Cagliari non sarà titolare.

Cagliari-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: il VAR corregge Massa, rigore per i bianconeri revocato - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it