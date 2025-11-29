Juve Cagliari 2-1 LIVE | Yildiz da sogno in questo primo tempo termina qui la prima frazione
di Andrea Bargione Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champions League col Bodo Glimt, la Juve vuol tornare ai tre punti anche in campionato per rimanere in scia quarto posto. Bianconeri che ospitano il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cagliari 2-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45+1? – RADDOPPIA LA JUVE! – I bianconeri prima del fischio per la fine del primo tempo trova il gol del vantaggio! Ci prova Kalulu con una bella discesa fino all’area di rigore rossoblù, pallone poi per Yildiz che incrocia e mette in porta alle spalle di Caprile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, in campo Juventus-Cagliari: bianconeri a caccia di punti per un posto in Champions Stasera la sfida Milan-Lazio alle 20.45 Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2. Segui in diretta la cronaca testuale - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sfida di questo pomeriggio all’Allianz Stadium @EASPORTSFC @easportsfcit #JuveCagliari Vai su X
LIVE Juventus-Cagliari 2-1 Serie A 2025/2026: Yildiz decide Juventus-Cagliari - Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Secondo sport.virgilio.it
Juventus-Cagliari 2-1 al 45': nel recupero il vantaggio di Yildiz - Al vantaggio di Esposito, su splendida azione del migliore in campo Palestra, replica Yildiz che ... Da unionesarda.it
La Juventus la ribalta: Kalulu offre, ancora Yildiz. Cagliari sotto 2-1 - Grande azione sulla destra dei bianconeri, scambio tra McKennie e Kalulu, salito in. Secondo tuttomercatoweb.com