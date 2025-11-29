Juve Cagliari 2-1 LIVE | Yildiz da sogno in questo primo tempo termina qui la prima frazione

di Andrea Bargione Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champions League col Bodo Glimt, la Juve vuol tornare ai tre punti anche in campionato per rimanere in scia quarto posto. Bianconeri che ospitano il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cagliari 2-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45+1? – RADDOPPIA LA JUVE! – I bianconeri prima del fischio per la fine del primo tempo trova il gol del vantaggio! Ci prova Kalulu con una bella discesa fino all’area di rigore rossoblù, pallone poi per Yildiz che incrocia e mette in porta alle spalle di Caprile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

