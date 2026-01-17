A partire da aprile 2025, diversi supermercati in Germania hanno deciso di rimuovere il caffè dagli scaffali accessibili ai clienti. Questa misura si inserisce nel quadro delle nuove normative previste per il 2026, che introducono regole più stringenti sulla distribuzione e la vendita di questo prodotto. Di seguito, analizziamo le principali novità e le implicazioni di queste misure per il settore della grande distribuzione.

Da aprile 2025, molti supermercati in Germania hanno rimosso il caffè dagli scaffali accessibili al pubblico. Questa decisione, già applicata in grandi catene come Edeka, Lidl e Rewe, nasce da nuove regole per contrastare i furti e proteggere i prodotti più a rischio. I clienti si trovano ora davanti a spazi vuoti, cartelli informativi o foto dei prodotti, mentre il caffè può essere acquistato solo su richiesta o direttamente alla cassa. Le misure mirano a ridurre le perdite economiche causate dai furti, in un contesto segnato da prezzi in crescita e aumento delle sottrazioni. Perché il caffè è sparito dagli scaffali: dinamiche e motivi. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Caffè nei supermercati: nuove misure 2026, scaffali vuoti e regole in vigore

