Consumi 2025 | nei supermercati più scaffali per cani e gatti meno per l’infanzia Gli italiani stringono la cinghia e preferiscono i discount

Nei supermercati italiani sta accadendo qualcosa di silenzioso ma significativo: le catene della grande distribuzione stanno riducendo gli scaffali dedicati ai prodotti per l’infanzia e aumentando quelli per cani e gatti. Non si tratta di una scelta casuale, ma del riflesso di un cambiamento profondo nelle abitudini di spesa e nella composizione delle famiglie italiane. Questa trasformazione racconta una storia più ampia sui consumi nel Paese, una storia che i dati Istat confermano con numeri sorprendenti. Nel terzo trimestre del 2025, le famiglie italiane hanno speso 278,3 miliardi di euro, una cifra inferiore al 2007, alla vigilia della crisi finanziaria quando la spesa era di 279,4 miliardi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Consumi 2025: nei supermercati più scaffali per cani e gatti, meno per l’infanzia. Gli italiani stringono la cinghia e preferiscono i discount

