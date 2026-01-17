Bus, la notte che manca a Prato . La proposta dei giovani di sinistra. Linee notturne e ticket under 35.

I giovani di sinistra a Prato propongono un servizio di linee notturne per migliorare la mobilità cittadina, con tariffe agevolate under 35. Un progetto di 24 anni, concreto e ben strutturato, volto a rispondere alla mancanza di collegamenti notturni efficaci. Un’iniziativa volta a offrire una soluzione reale alle esigenze di mobilità della comunità, senza slogan, ma con impegni concreti per la città.

Ventiquattro anni, una proposta concreta e un’idea che prova a smuovere la città. "Non uno slogan, ma un progetto strutturato". A lanciarlo è Niccolò Sanesi, giovane esponente di Sinistra Italiana, candidato con Alleanza Verdi Sinistra alle ultime elezioni regionali e oggi responsabile dei Giovani di sinistra. L’idea è approdata su Instagram, dove in poche ore ha raccolto già un centinaio di like, segno che il tema tocca un nervo scoperto. Di cosa si tratta? Muoversi a Prato di notte è un problema. "Non è normale che sia così – dice Sanesi – chi lavora la sera, chi studia, chi non ha l’auto oggi è lasciato indietro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

