Non accendo candele in casa e sono poco scaramantico per credere agli iettatori o ai menagrami e non penso, quindi, che la sinistra porti sfiga o roba del genere, anche se una grattatina ci starebbe. Deve proprio essere che vivono su Marte, quello vero, rosso come loro, se il giorno dopo avere intavolato la solita difesa d'ufficio per il rom-rapinatore ucciso dal povero Johnatan che se l'era ritrovato in casa a rubare e ha provato a difendersi ci ritroviamo un coltello lungo come un machete in tasca a un ragazzino diciottenne (per dovere di cronaca di origine marocchina) che va a fare il vendicatore in classe e manda all'altro mondo un coetaneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Buonisti su Marte

Leggi anche: Polonia replica a Musk: “Vattene su Marte”

Leggi anche: La Schlein tax dei Sinistri su Marte

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Buonisti su Marte - Anziché invocare metodi duri, galera e arresti in flagranza all'americana (e alla francese o spagnola, se proprio vogliamo dirla tutta), Avs già accusa il governo di strumentalizzare il cadavere per a ... msn.com