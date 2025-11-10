La Schlein tax dei Sinistri su Marte
Vediamo se ho capito bene la ricetta dei Sinistri su Marte. Se guadagni duemila euro al mese sei un ricco, mentre durante il governo Draghi con il Pd eri abbastanza povero da meritarti i medesimi sgravi fiscali, perfino allargati a qualche riccone che di euro ne guadagnava qualche centinaio in più. Se hai una casa di proprietà perché magari paghi un mutuo, con i famosi duemila euro da ricco, ci mettiamo una bella patrimoniale per la giustizia sociale. E non si dica che non si può fare, lo fanno perfino a New York nella nuova era di Mamdani e delle moschee all'aperto a Time Squadre. E se per caso in quella casa da ricco, pagata con lo stipendio da ricco con cui ormai stenti ad arrivare a fine mese non sai che fare, ci pensa la sinistra a fartela occupare da qualche clandestino che, poveretto più di te, vive il dramma abitativo italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
