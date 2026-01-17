Brindisi diventa il porto delle nebbie | il momento dell' alba catturato in una foto

Da brindisireport.it 17 gen 2026

Il titolo del celebre romanzo di Georges Simenon, “Il porto delle nebbie”, è da decenni diventato espressione di uso comune. A Brindisi, un paio di giorni fa, non c'era alcun commissario Maigret - protagonista di quello e tanti altri romanzi -, ma c'era la magia dell'alba. E quella del sole, che regala i suoi raggi al porto di Brindisi e al resto della città. Il momento è stato catturato dalla nostra lettrice Giuseppina Nigro, che ha voluto condividere il suo scatto. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

