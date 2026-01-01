Una foto mostra l' inizio dell' incendio | È il momento esatto Cosa è successo

L'immagine cattura il momento preciso in cui si manifesta un incendio, scatenato dall'uso di candele e giochi pirotecnici sui bottiglie di champagne durante una festa di Capodanno. Questi elementi, apparentemente innocui, sono stati l'innesco di un episodio che ha richiesto intervento. È un esempio di come pratiche festive possono trasformarsi in situazioni di emergenza se non gestite con attenzione.

Le candele scintillanti, quei giochi pirotecnici considerati inoffensivi, applicate sulle bottiglie di champagne nella festa per la notte di Capodanno. Le scintille che arrivano fino al soffitto, dove quello che sembra un rivestimento fono-assorbente prende fuoco. È il "momento esatto" in cui inizia la tragedia del bar La Constellation di Crans-Montana, rinomata località sciistica del Canton Vallese della Svizzera. Le fiamme innescate dai bengala si propagheranno in pochissimo tempo per quello che gli esperti chiamano "flashover", la propagazione rapida di una fiamma in un luogo chiuso a certe condizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Una foto mostra l'inizio dell'incendio: "È il momento esatto". Cosa è successo Leggi anche: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, è arrivato quel momento: cosa è successo alla coppia (FOTO) Leggi anche: Atletico Madrid Inter, rinviato il calcio d’inizio dell’amichevole! Ecco cosa è successo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Le immagini dell'incendio al Pam di via XX Settembre; Incendio in una palazzina a Milano, a fuoco il tetto: 6 famiglie evacuate; Telefonata leader Ue-Zelensky: «Unità su Kiev, garanzie sicurezza». Meloni: coordinamento Europa-Ucraina-Usa per stop guerra; Incendio in pieno Centro, a fuoco i magazzini Pam di via XX Settembre. Strade invase dal fumo. Crans-Montana, una foto mostra l'inizio dell'incendio: "È il momento esatto" - Le candele scintillanti, quei giochi pirotecnici considerati inoffensivi, applicate sulle bottiglie di champagne nella festa per la notte di ... iltempo.it

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo l'esplosione di Capodanno - Sono circa quaranta i morti e cento feriti a causa dell' incendio di natura non dolosa avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans- ilfoglio.it

2025 Disaster! Female agent hunts classified files on crashed Everest plane, but falls into ice cave

Buon inizio di giornata con la prima versione del Cristo col volto venato che scolpii per Metello Vari, al momento inserito mostra a Palermo . . . . . #michelangelobuonarrotitetornato #michelangelo #antoniettabandelloni #artblogger #Palermo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.