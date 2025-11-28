Demenza precoce | in Italia oltre 24mila casi L' allarme dell' ISS

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le stime circa il 10% della popolazione italiana ha un legame con un caso di demenza precoce in famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

demenza precoce in italia oltre 24mila casi l allarme dell iss

© Gazzetta.it - Demenza precoce: in Italia oltre 24mila casi. L'allarme dell'ISS

Altre letture consigliate

Demenza precoce: in Italia oltre 24mila casi. L'allarme dell'ISS - Secondo le stime circa il 10% della popolazione italiana ha un legame con un caso di demenza precoce in famiglia ... Come scrive msn.com

demenza precoce italia oltreAlzheimer, l'indagine sui servizi sanitari dedicati alle demenze in Italia: pochi al Sud e lunghe attese per le visite - Si aspettano oltre tre mesi per la prima visita in un Centro per i disturbi cognitivi e le demenze su quattro. Riporta corriere.it

demenza precoce italia oltreLa demenza colpisce sempre più persone: “Oltre 5 mila spezzini hanno un disturbo” - Riolo (Asl 5): “Condizioni che richiedono diagnosi e supporto: non si tratta di semplice invecchiamento fisiologico” ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Demenza Precoce Italia Oltre