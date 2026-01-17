Bologna i convocati della Fiorentina | out Lucumì e Bernardeschi C' è Cambiaghi

La Fiorentina ha annunciato i convocati per la partita contro il Bologna, in programma domani alle 15 al Dall'Ara. Sono 25 i giocatori scelti da Italiano, con alcune assenze come Lucumì e Bernardeschi. Quest'ultimo, grazie a una riduzione della squalifica, è stato reintegrato in lista, mentre Cambiaghi figura tra i convocati. La squadra si prepara per una sfida importante, con attenzione alle condizioni dei singoli e alle strategie dell'allenatore.

Sono 25 i giocatori del Bologna convocati per la sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 15. Il club viola ha infatti comunicato che la squadra scenderà regolarmente in campo, nonostante la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Vincenzo Italiano ha potuto inserire in lista Cambiaghi, a cui è stata ridotta la squalifica di una giornata. Non faranno invece parte del match Bernardeschi e Lucumì, quest'ultimo alle prese con una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Ecco dunque tutti i giocatori inseriti nella lista dei convocati del Bologna in vista del match del Dall'Ara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, i convocati della Fiorentina: out Lucumì e Bernardeschi. C'è Cambiaghi Leggi anche: Bologna-Brann, le pagelle: Lucumì gigante, 7. Cambiaghi il più pericoloso, 6,5 Leggi anche: Infortunati Bologna, il punto su Skorupski, Bernardeschi e Lucumi: ecco come stanno, le ultimissime Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A: le probabili formazioni della 21^ giornata; Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Krstovic, Skorupski, Pobega, Orsolini e Kolasinac; Bologna, i convocati per sfida Como: out Skorupski e Bernardeschi; Fiorentina-Milan, il Franchi pronto al sold out. Bologna, i convocati per la Fiorentina: out Lucumì e Bernardeschi. C'è Cambiaghi - Squalifica ridotta per l'esterno italiano, che è stato dunque inserito in lista dal suo allenatore ... gazzetta.it

FLASH | Bologna-Fiorentina rinviata? C’è la decisione della Lega - Dopo la tragica scomparsa di Rocco Commisso, in molti si stanno domandando se la partita della ... fantamaster.it

Lutto Commisso: la partita tra Bologna e Fiorentina si gioca regolarmente - Sotto choc l'ambiente viola, già segnato dal lutto per la scomparsa di Joe Barone nel marzo del 2024. fantacalcio.it

I convocati da Vincenzo Italiano in vista di Hellas Verona-Bologna, in programma domani alle ore 18.30. - facebook.com facebook

#Italiano #convocati #VeronaBFC #VeronaBologna #HellasVerona #Verona #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Skorupski #Bernardeschi #Cambiaghi #Lucumí #calcio #SerieAEnilive x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.