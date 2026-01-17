Bilancio lavori e polemiche | Le stesse opere di sempre
Dopo la presentazione del bilancio, si registrano critiche sulle modalità di elaborazione e contenuti. Secondo i Riformisti, i documenti di previsione e Dup risultano ripetitivi e privi di una chiara visione politica, essendo stati quasi interamente curati dagli uffici comunali. Questa situazione solleva questioni sulla trasparenza e sulla direzione strategica dell’amministrazione, alimentando discussioni e polemiche sulle scelte di gestione e sviluppo del territorio.
Giunta sotto attacco il giorno dopo la presentazione del bilancio. "La verità è semplice e sotto gli occhi di tutti: bilancio di previsione e Dup sono un copia-incolla degli anni precedenti, elaborati quasi esclusivamente dagli uffici comunali, senza alcuna visione politica", è l'analisi dei Riformisti. Durissime le critiche: "Sul fronte delle opere pubbliche, poi, l'assessore Marco Greco sembra vivere in una dimensione parallela – si legge in una nota –. Le opere annunciate in pompa magna per il 2026 sono, guarda caso, le stesse che dovevano partire nel 2025: piazza del Duomo, la pista di atletica di Fontevivo, la rotatoria di via Guerrazzi (ferma dal 2020), la nuova palestra, il recupero delle frane.
Bilancio, lavori e polemiche : Le stesse opere di sempre.
Bilancio, lavori e polemiche : "Le stesse opere di sempre"
