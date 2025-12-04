Giacarta supera Tokyo ora è la città più popolosa del mondo Ma c' è un ma | sta sprofondando

La capitale dell'Indonesia conta oggi quasi 42 milioni di abitanti, più di Paesi Bassi, Belgio e Portogallo messi insieme. Quasi tre quarti di quelli dell'Italia intera. La megalopoli, però, sta sprofondando sotto il peso di grattacieli e crisi climatica. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Giacarta supera Tokyo, ora è la città più popolosa del mondo. Ma c'è un ma: sta sprofondando

