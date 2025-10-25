Vaccino Covid le email dei medici ignorate dal governo | Ragazzi usati come carne da macello AstraZeneca può avere effetti avversi gravi

Le scienziate del gruppo “per la società” avevano avvertito Cts e ministero sui rischi di trombosi nei giovani, ma le loro email furono ignorate dal governo Nell'ambito della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid e dall'inchiesta sulla morte della 18enne Camilla Canepa dovuto a trombosi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Vaccino Covid, le email dei medici ignorate dal governo: "Ragazzi usati come carne da macello, AstraZeneca può avere effetti avversi gravi"

