Preziosi punti play-off in palio a Gambassi L’ostacolo è il Daytona

Nell'ultima giornata di andata del girone C di Prima Categoria, il Gambassi riceve oggi alle 14.30 il Daytona di Lastra a Signa al campo di Case Nuove. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di conquistare punti preziosi in vista delle fasi successive del campionato.

Ultima giornata di andata nel girone C di Prima Categoria, dove oggi alle 14.30 il Gambassi ospiterà al campo sportivo di Case Nuove il Daytona di Lastra a Signa. Quelli in palio sono punti importanti in chiave play-off per gli uomini di mister Falco, che distano solo due lunghezze dal quinto posto che vale gli spareggi promozione, ma che allo stesso tempo hanno un margine di appena tre punti sugli avversari odierni. Daytona che in trasferta finora ha vinto soltanto una volta, ma che è reduce da cinque risultati utili consecutivi con due vittorie e tre pareggi. Il Gambassi, dal canto suo, ha vinto le ultime due sfide casalinghe disputate segnando ben sette reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

