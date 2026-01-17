Bari | accoltellato morto Il decesso nel policlinico

Un uomo di 50 anni è deceduto nel Policlinico di Bari dopo essere stato accoltellato nel quartiere Carrassi. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini.

