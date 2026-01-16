la spezia giovane studente accoltellato a scuola il decesso in ospedale

A La Spezia, un giovane studente di 18 anni è stato ferito con un coltello all’interno di una scuola. L’incidente è avvenuto questa mattina, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, dove purtroppo è deceduto. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sulle cause dell’accaduto.

A La Spezia uno studente di 18 anni è stato ferito, stamane, con un coltello. Il fatto è avvenuto in una scuola e il ragazzo è arrivato in ospedale in condizioni gravissime. Circolava in un primo momento la notizia che fosse morto. La coltellata aveva colpito il ragazzo alla milza, perforandola. Di poco fa la notizia del decesso in ospedale. La Spezia, il fatto. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. La lite – probabilmente per motivi sentimentali – tra i due era cominciata in bagno e poi è proseguita nel corridoio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

