Banchero | Îl Milan è una delle squadre di cui sono fan Spero che…

17 gen 2026

Paolo Banchero, giocatore degli Orlando Magic, ha espresso il suo apprezzamento per il Milan durante un'intervista in occasione della partita contro i Memphis Grizzlies. Il giocatore ha commentato il suo interesse per il calcio e ha condiviso alcune riflessioni sul club milanese, evidenziando il suo rispetto e la sua simpatia per la squadra. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sui collegamenti tra sport diversi e le passioni degli atleti.

Paolo Banchero, giocatore degli Orlando Magic, in occasione della sfida contro i Memphis Grizzlies (match di NBA Europe a Londa) ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul calcio, citando anche il Milan. Banchero ha riferito di non essere un grande fan d quello sport, ma di essere un po' appassionato a causa di sua sorella, rivelando anche che i rossonero sono la squadra di cui è tifoso. Ecco, di seguito, le sue parole: "Mia sorella è una giocatrice di calcio del college, quindi il calcio era sempre presente a casa mia crescendo. Ovviamente pantofole del PSG x Jordan. Il Milan è una delle squadre di cui sono fan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

