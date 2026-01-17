Banchero | Îl Milan è una delle squadre di cui sono fan Spero che…

Paolo Banchero, giocatore degli Orlando Magic, ha espresso il suo apprezzamento per il Milan durante un'intervista in occasione della partita contro i Memphis Grizzlies. Il giocatore ha commentato il suo interesse per il calcio e ha condiviso alcune riflessioni sul club milanese, evidenziando il suo rispetto e la sua simpatia per la squadra. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sui collegamenti tra sport diversi e le passioni degli atleti.

Paolo Banchero, giocatore degli Orlando Magic, in occasione della sfida contro i Memphis Grizzlies (match di NBA Europe a Londa) ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul calcio, citando anche il Milan. Banchero ha riferito di non essere un grande fan d quello sport, ma di essere un po' appassionato a causa di sua sorella, rivelando anche che i rossonero sono la squadra di cui è tifoso. Ecco, di seguito, le sue parole: "Mia sorella è una giocatrice di calcio del college, quindi il calcio era sempre presente a casa mia crescendo. Ovviamente pantofole del PSG x Jordan. Il Milan è una delle squadre di cui sono fan.

