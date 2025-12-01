Albertini sullo scudetto | Un piacere vedere il Milan lì ci sono 4 squadre che ambiscono alla vittoria C’è una cosa che non mi aspettavo
Inter News 24 L’ex calciatore del Milan, Demetrio Albertini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto in Serie A durante l’evento del Gran Galà del Calcio. Intercettato dai giornalisti presenti in occasione del Gran Galà del Calcio, Demetrio Albertini si è espresso così in merito alla lotta scudetto di quest’anno in Serie A. SUL MILAN – « E’ un piacere vedere il Milan lì ma sappiamo che mancano ancora tanti mesi, sarà un campionato avvincente. Ci sono tante squadre in pochi punti, il Milan è una sorpresa per ora, sta costruendo qualcosa di importante. La strada è lunga e difficile, mi auguro resti lì e se la giochi fino alla fine ». 🔗 Leggi su Internews24.com
