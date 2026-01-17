Autoricambi Yaki
Autoricambi Yaki offre soluzioni affidabili e di qualità per la manutenzione della tua auto. In un paese come l’Italia, con il maggior numero di veicoli per abitante in Europa, è importante affidarsi a partner esperti. La nostra esperienza e attenzione ai dettagli garantiscono ricambi e servizi che rispondono alle esigenze di ogni automobilista, contribuendo a mantenere il veicolo in perfette condizioni nel tempo.
Primati italiani: salta fuori ora che siamo il paese col maggior numero di auto per abitante in Europa. E sono anche le auto più vecchie. L’Acea (non la utility di Caltagirone, ma la associazione produttori automobilistici) rende noto nel suo ultimo rapporto di due giorni fa che da noi circolano 701 auto ogni 1.000 abitanti. La media UE è di 570, mentre paesi come la Lettonia si fermano a 418 (però, chi deve andare in giro in macchina in Lettonia?). Ma, appunto, se siamo il paese con più auto, siamo anche quello con le più vecchie (età media 13 anni, superiore a quella UE, di 12,7 anni. Le più nuove stanno invece in Lussemburgo, dove hanno solo 8,2 anni: te credo, chissà quanto guadagnano in Lussemburgo). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
