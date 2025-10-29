È ancora di mamma Elisabetta la villa di Garlasco dove abitava Alberto Stasi Venduta solo la licenza del negozio di autoricambi restano della famiglia le mura

Se Alberto Stasi uscirà dal carcere o per fine pena o per la revisione del processo, ritroverà ancora la casa dove ha abitato quando era il fidanzato di Chiara Poggi. Non è infatti mai stata venduta la villa in via Carducci acquistata a Garlasco dalla famiglia Stasi ormai 25 anni fa quando si trasferì con Alberto adolescente da Liscate, dove prima abitavano. Il papà di Alberto, Nicola Stasi, scomparso il giorno di Natale del 2013, e la mamma Elisabetta Ligabò, dissero di volerla vendere già nel 2009 proprio per scappare da quel paese. Poi nel 2016 secondo tutta la stampa la villa era stata messa in vendita per 610 mila euro sul portale immobiliare. 🔗 Leggi su Open.online