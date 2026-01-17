Un incidente tra un’auto e uno scuolabus sulla strada statale 38 in Valtellina ha provocato l’arresto temporaneo dei treni nella zona, senza feriti. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio presso il passaggio a livello di Colorina, in provincia di Sondrio. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire le operazioni di gestione dell’incidente e garantire la sicurezza.

Nessun ferito, ma pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. È il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada statale 38, in Valtellina, all’altezza del passaggio a livello di Colorina, in provincia di Sondrio. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 si è scontrata con uno scuolabus ed è finita sui binari, rendendo necessaria l’immediata sospensione della circolazione dei treni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, il personale ferroviario e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area e la gestione del traffico. Trenord ha comunicato una situazione di «grave criticità» sulla linea RE8 Tirano–Sondrio–Lecco–Milano, con la circolazione sospesa tra le stazioni di Ardenno Masino e San Pietro Berbenno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto sui binari dopo uno scontro con uno scuolabus: treni sospesi in Valtellina

Leggi anche: Un morto e 20 feriti in uno scontro tra scuolabus e auto nel Torinese

Leggi anche: Cadavere sui binari a Mogliano Veneto, treni sospesi sulla linea Venezia-Trieste

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Scontro d’auto vicino alla ferrovia: stop ai treni sulla Biella–Santhià a Salussola; Ruba un’auto e poi si ribalta sui binari a Sandigliano bloccando la circolazione dei treni; Phoenix, auto a guida autonoma bloccata sui binari: sfiorato l’incidente; Incidente a Torino Vanchiglietta: scontro tra tram e auto, che abbatte un albero e rimane incastrata.

Auto sui binari dopo uno scontro con uno scuolabus: treni sospesi in Valtellina - Incidente al passaggio a livello di Colorina, nessun ferito ma pesanti disagi sulla linea Tirano–Milano. msn.com