Cadavere sui binari a Mogliano Veneto treni sospesi sulla linea Venezia-Trieste
Un cadavere è stato rinvenuto sui binari a Mogliano Veneto, provocando la sospensione dei servizi ferroviari sulla linea Venezia-Trieste. La circolazione è temporaneamente interrotta mentre le autorità competenti gestiscono la situazione e conducono le indagini. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in seguito.
Treni sospesi sulla linea Venezia-Trieste per il ritrovamento di un cadavere a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Fermo il convoglio dell'alta velocità Gorizia Centrale - Napoli Centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
