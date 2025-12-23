Cadavere sui binari a Mogliano Veneto treni sospesi sulla linea Venezia-Trieste

23 dic 2025

Un cadavere è stato rinvenuto sui binari a Mogliano Veneto, provocando la sospensione dei servizi ferroviari sulla linea Venezia-Trieste. La circolazione è temporaneamente interrotta mentre le autorità competenti gestiscono la situazione e conducono le indagini. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in seguito.

Treni sospesi sulla linea Venezia-Trieste per il ritrovamento di un cadavere a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Fermo il convoglio dell'alta velocità Gorizia Centrale - Napoli Centrale.

