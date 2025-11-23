Incidente a Favara 40enne perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | denunciato per stato di ebbrezza
Ha perso il controllo dell’auto mentre guidava ubriaco ed è finito fuori strada. Protagonista un quarantenne libero professionista di Favara, denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento per guida in stato di ebbrezza alcolica.È accaduto nella notte nei pressi di viale Ernesto Che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
