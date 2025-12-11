Aumenta lo smog a Roma sforati i livelli di guardia in cinque quartieri della città

Negli ultimi due giorni, i livelli di smog a Roma hanno superato i limiti consentiti in cinque quartieri, secondo le rilevazioni dell’Arpa Lazio. L'inquinamento atmosferico ha raggiunto valori preoccupanti, sollevando interrogativi sulla qualità dell'aria nella capitale e sulle misure necessarie per tutelare la salute dei cittadini.

Per due giorni consecutivi le centraline dell’Arpa Lazio hanno registrato livelli di smog superiori ai limiti nazionali in diverse zone della città. Una situazione prevista dai modelli dell’agenzia regionale già a inizio dicembre e che si è puntualmente verificata.Smog oltre i limiti martedì 9. 🔗 Leggi su Romatoday.it

