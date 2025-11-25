È stata una partita sfortunata quella che è andata in scena ad Affari Tuoi ieri sera, lunedì 24 novembre, e che ha visto come protagonista la concorrente dalla Liguria, Giulia. La pacchista, che viene dal comune di Loano in provincia di Savona, nella vita è responsabile vendite per una piccola ditta che esporta piante in tutto il mondo. Il pacco che le è capitato per affrontare la sua partita nel gioco condotto da Stefano De Martino è stato il numero 10. Ad affiancarla nel corso della puntata è stato il fidanzato Giulio, che non ha avuto però un grande peso nelle scelte fatte da Giulia. La concorrente, infatti, ha espresso grande determinazione e convinzione, ritenendo che nel suo pacco potesse celarsi un’importante cifra che l’avrebbe fatta tornare a casa con un largo sorriso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È diventata una sfida: voglio capire chi tra i due vincerà”: la concorrente non molla e fa a gara con il Dottore di Affari Tuoi, ma poi perde tutto