Ascesa e declino di Sestrière la montagna che non piaceva all' Avvocato
Sestrière, nota località alpina, ha vissuto un percorso segnato da momenti di crescita e declino. Recentemente, la torre rossa del comprensorio è stata posta sotto sequestro, evidenziando le sfide e le tensioni che hanno caratterizzato il suo sviluppo. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di vicende legate alla gestione e al futuro di questa montagna, tra passato e prospettive di rilancio.
Forse per eccesso di zelo, visto il recente caso svizzero: così è stata messa sotto sequestro due giorni fa la torre rossa del Sestrière. E’ il comune più alto d’Italia, con 2035 metri sul livello del mare, ma era nato come avamposto sciistico della Fiat. Negli anni Trenta infatti il Senatore Agnelli fondatore dell’azienda, pare dopo un viaggio in Finlandia, aveva comprato, per pochi centesimi al metro quadro, i terreni, e poi fece costruire alberghi, impianti di risalita, eccetera. “Era stato affidato al figlio del Senatore e padre dell’Avvocato, Edoardo, come una perfetta macchina da sci”, racconta al Foglio Benedetto Camerana, architetto, e direttore del museo dell’Auto di Torino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
