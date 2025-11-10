MILANO Il circo sfida il nostro equilibrio. Il circo si capisce. E fa paura. Come la magia, le favole, i sogni. Il circo è un vecchio carrozzone, puzza di urina e pop corn. Cocteau diceva che la segatura è uno degli odori meno stupidi del mondo, Baudelaire in un attacco di spleen si credeva saltimbanco. E Fellini avrebbe fatto volentieri il direttore sotto un tendone per quel miscuglio di tecnica e improvvisazione richiesti dal ruolo. Il circo è un tempo andato, l’abbraccio di un nonno che allontana il pagliaccio. Magari la trapezista bionda stavolta mancherà la presa. E la tigre si ricorderà di avere fame. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Circo tra ascesa e declino. Dai gladiatori ai clown. La culla di ogni spettacolo