Artemisia Lab lancia il progetto di screening HPV con test rapido urinario per uomini e donne

Artemisia Lab presenta un nuovo progetto di screening HPV attraverso un test rapido urinario, semplice e non invasivo. Questo metodo è rivolto sia a uomini che a donne, con l'obiettivo di favorire la prevenzione e aumentare le possibilità di controllo precoce. La soluzione si inserisce in un contesto di attenzione alla salute, offrendo un'opzione accessibile e efficace per il monitoraggio dell'HPV.

Artemisia Lab avvia un nuovo progetto di screening dell'HPV basato su un test rapido urinario, non invasivo e utilizzabile sia nella popolazione femminile sia in quella maschile, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e ampliare in modo significativo la platea dei soggetti controllabili. L'HPV è il virus sessualmente trasmesso più diffuso al mondo e rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica. In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone contagiate almeno una volta nella vita. Il virus è responsabile di circa il 99% dei tumori della cervice uterina ed è coinvolto anche in numerose neoplasie maschili, mentre gli uomini, spesso asintomatici, restano esclusi dai percorsi di screening pur essendo un vettore centrale della trasmissione.

