Dire no agli uomini nei luoghi delle donne | perché DiRe ha espulso Artemisia
Quando ho letto il post dell’associazione Artemisia di Firenze, nelle ore successive alla loro espulsione da D.i.Re per aver violato lo Statuto, sono rimasta interdetta: “Espulse per aver associato uomini”. C’era una sorta di risentimento verso una decisione che sapevano fosse scontata. I toni erano quelli di una lamentatio aggressivo passiva che denunciava una sorta di ingiustizia nei loro confronti. Alla lamentatio seguiva un pistolotto morale edificante, in glassa buonista, sulla concordia tra uomini e donne. Le reazioni emotive sui social per questa “ingiustizia” non hanno tardato a farsi sentire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
