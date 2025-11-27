Destinazione Luna | un astronauta italiano volerà con il programma Artemis
L’annuncio da Brema: l’Italia si conferma protagonista dell’esplorazione spaziale. Stacchiamo un biglietto per la Luna insieme a Francia e Germania. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Domenica 23 Novembre 2025: Prima Ciaspolata della stagione.. se la gode chi non resta sul divano! Noi ci saremo: Prima Ciaspolata della stagione 2025/2026, partenza ore 10.. destinazione verso Monte Maiori, Monti della Luna e Libro Aperto! Na nevicato, - facebook.com Vai su Facebook
Luna, un italiano fra i tre astronauti europei scelti per la missione: chi sarà? C'è una terna di nomi - L'annuncio è arrivato a margine della Conferenza Ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europa che si chiude oggi ... Scrive ilmessaggero.it
Ci sarà un astronauta italiano nella missione verso la Luna - "Uno dei prossimi astronauti che andrà sulla Luna sarà un italiano", dice il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). Riporta dire.it
Anche un astronauta italiano andrà sulla Luna: la rosa dei possibili nomi per la missione Artemis - L'Italia ha ufficialmente ottenuto un posto sulla Luna nella missione Artemis e la scelta potrebbe ricadere su uno dei due astronauti più esperti dell'ESA ... Si legge su fanpage.it