Armato di taglierino in banca Il bandito scappa a mani vuote

Nella filiale della Deutsche Bank di Cesena in viale Battisti, un tentativo di rapina si è concluso con il ladro che, armato di un taglierino, ha tentato di arraffare il denaro senza riuscirci e si è poi dileguato a mani vuote. L’episodio si è svolto senza feriti e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tentata rapina con il ladro che è scappato senza un centesimo alla filiale di Cesena della Deutsche Bank in viale Battisti. Alle 15 di ieri un giovane di media altezza e media corporatura è entrato con il volto travisato da uno scaldacollo alzato per coprirsi la faccia, con occhiali dalla montatura sottilissima, accento italiano e addosso jeans e maglia, ha puntato un taglierino verso una cassiera intimandole di consegnargli i soldi. Lei, mantenendo la calma, ha spiegato al giovane rapinatore che non aveva a disposizione neppure un centesimo, in quanto la cassa degli sportelli della banca è di quelle di tipo automatico e che i soldi arrivano a portata di mano solo se si compie una operazione di conto bancario.

