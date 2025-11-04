Dà in escandescenze in strada armato di un taglierino

Stava dando in escandescenza davanti a un supermercato di Aprilia, armato di un taglierino. L'uomo è stato bloccato ieri sera, 3 novembre, dagli agenti di polizia. Era in evidente stato di agitazione e, alla vista della pattuglia, ha assunto sin da subito un atteggiamento ostile e aggressivo nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

