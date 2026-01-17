Amici la tragedia della perdita del marito ha sconvolto la vita di Susy Fuccillo | lo sfogo a un mese dalla morte

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, condivide sui social un messaggio toccante a un mese dalla perdita del marito, Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni. Un momento di riflessione e di ricordo, che testimonia il dolore e la vicinanza in un periodo difficile per la famiglia.

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, affida ai social un messaggio commovente per il marito Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni. Ecco le sue parole struggenti! Leggi anche: Susy Fuccillo, che fine ha fatto la ballerina di Amici? Foto prima e oggi Ci sono dolori che non trovano parole, ma solo silenzi interrotti da frasi brevi e cariche di significato. Susy Fuccillo, ex protagonista di Amici, ha scelto ancora una volta i social per condividere il suo lutto più grande: la perdita improvvisa del marito Salvatore Raciti, scomparso lo scorso 2 dicembre a soli 41 anni. A distanza di poco più di un mese, il dolore della ballerina resta intatto e si fa parola, intima e straziante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

