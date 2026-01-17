Amici la tragedia della perdita del marito ha sconvolto la vita di Susy Fuccillo | lo sfogo a un mese dalla morte
Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, condivide sui social un messaggio toccante a un mese dalla perdita del marito, Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni. Un momento di riflessione e di ricordo, che testimonia il dolore e la vicinanza in un periodo difficile per la famiglia.
Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, affida ai social un messaggio commovente per il marito Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni. Ecco le sue parole struggenti! Leggi anche: Susy Fuccillo, che fine ha fatto la ballerina di Amici? Foto prima e oggi Ci sono dolori che non trovano parole, ma solo silenzi interrotti da frasi brevi e cariche di significato. Susy Fuccillo, ex protagonista di Amici, ha scelto ancora una volta i social per condividere il suo lutto più grande: la perdita improvvisa del marito Salvatore Raciti, scomparso lo scorso 2 dicembre a soli 41 anni. A distanza di poco più di un mese, il dolore della ballerina resta intatto e si fa parola, intima e straziante. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche: Amici: Susy Fuccillo torna sui social dopo la morte di suo marito
Leggi anche: Tragedia per la ex ballerina di Amici Susy Fuccillo: morto il marito e padre delle sue tre bambine
Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Crans Montana, dolore e rabbia ai funerali dei ragazzi italiani. Prosegue inchiesta; Paolo Foglino e il figlio Francesco morti nel sonno a Guarene: le indagini sulla caldaia difettosa; Susy Fuccillo di Amici e lo straziante messaggio per il marito Salvatore Raciti: Mi volto ancora cercandoti.
Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, ricorda il marito morto: “Mi volto ancora cercandoti” - Dopo settimane di silenzio Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, lascia un messaggio social al marito scomparso qualche tempo fa. donnaglamour.it
Susy Fuccillo, grave lutto per l’ex di Amici: morto il marito Salvatore Raciti/ Le tragiche cause del decesso - Salvatore Raciti, marito dell'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo, è morto all'età di 41 anni in circostanze tragiche: cos'è successo Una tragedia ha colpito Susy Fuccillo, che il pubblico di Amici ... ilsussidiario.net
Tragedia per Susy Fuccillo, ex ballerina di “Amici”: morto per un malore il marito di 41 anni Salvatore Raciti - Il marito è morto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre. blitzquotidiano.it
La soprano festeggerà gli 80 anni con un pranzo tra amici: «Tra una portata e l'altra scapperà sicuramente qualche acuto. Rimpianti Non essere diventata madre, ma non ne faccio una tragedia» - facebook.com facebook
La tragedia oggi sulle Apuane: Fabrizio è morto davanti agli amici x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.