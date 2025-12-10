Lavori artigianali per persone fragili | iniziativa solidale ad Avellino
A Avellino, presso il Knitcafé, si è svolta un'iniziativa solidale dedicata a persone fragili. Volontari hanno consegnato lavori artigianali realizzati con impegno, portando supporto e vicinanza a coloro che si trovano in una struttura protetta. L'evento testimonia l'importanza della solidarietà e dell'inclusione nella comunità locale.
Ad Avellino, presso il Knitcafé, sono stati consegnati lavori artigianali realizzati da un gruppo di volontari, destinati a persone fragili ospitate in una struttura protetta.Tra gli oggetti donati figurano guanti, scialletti, scaldacolli e babbucce.Affidamento dei lavori alla presidente del CIF.
