Lavori artigianali per persone fragili | iniziativa solidale ad Avellino

Avellinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino, presso il Knitcafé, si è svolta un'iniziativa solidale dedicata a persone fragili. Volontari hanno consegnato lavori artigianali realizzati con impegno, portando supporto e vicinanza a coloro che si trovano in una struttura protetta. L'evento testimonia l'importanza della solidarietà e dell'inclusione nella comunità locale.

Ad Avellino, presso il Knitcafé, sono stati consegnati lavori artigianali realizzati da un gruppo di volontari, destinati a persone fragili ospitate in una struttura protetta.Tra gli oggetti donati figurano guanti, scialletti, scaldacolli e babbucce.Affidamento dei lavori alla presidente del CIF. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

