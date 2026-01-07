Era un commando di 20 persone con coltelli Quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma

Nella notte a Roma, quattro militanti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti da un gruppo di venti persone con coltelli. L’attacco è avvenuto mentre i giovani svolgevano attività di affissione per ricordare la strage di Acca Larentia del 1948, episodio storico che ha segnato la memoria politica italiana. L’episodio evidenzia la presenza di tensioni e violenze legate a eventi e ricorrenze della storia nazionale.

Venti contro quattro: un' aggressione squadrista in piena regola è stata compiuta nella notte a Roma contro alcuni ragazzi di Gioventù Nazionale impegnati nell'affissione di manifesti per ricordare la strage di Acca Larentia del 7 gennaio 1948, quando tre militanti del Fronte della Gioventù vennero assassinati, e altri feriti dai Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale, un'organizzazione armata legata all'organizzazione dei Comitati comunisti rivoluzionari. Ogni anno si tiene una commemorazione a Roma che, evidentemente, qualcuno ha provato a far saltare con la strategia del terrore e le intimidazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Era un commando di 20 persone con coltelli". Quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma Leggi anche: Militanti di Fratelli d'Italia aggrediti , inasprite misure cautelari nei confronti di un'attivista pro Pal Leggi anche: Atreju 2025, l'inno d'Italia e l'abbraccio con i ragazzi di Gioventù Nazionale della premier Meloni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Non archiviamo”, a Saxa Rubra un murale per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. La memoria diventa street art; Chi è Delcy Rodriguez, la fedelissima di Maduro che guiderà il Venezuela: per 20 anni figura di spicco del chavismo. "Era un commando di 20 persone con coltelli". Quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma - L'attacco nella notte mentre gli esponenti del gruppo di destra erano impegnati nell'affissione dei volantini per il ricordo della strage di Acca Larentia ... ilgiornale.it

Commando di 20 persone assalta il centro logistico di Poste Italiane a Vidigulfo: cosa sappiamo finora - Un commando di almeno 20 persone mascherate, arrivato a bordo di alcune auto e furgoni, tutti ... laprovinciapavese.gelocal.it

La Procura di Trani ha aperto un’indagine. Ad agire un commando di almeno 4 persone - facebook.com facebook

#AccaddeOggi | Era il #17dicembre 1973 quando, poco prima delle 13, un commando di 5 terroristi palestinesi appartenenti al gruppo Settembre Nero, compì una strage all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. 32 persone persero la vita e altre 15 rimas x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.