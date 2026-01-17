Almanacco del 17 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’Almanacco del 17 gennaio offre una panoramica degli eventi storici più significativi avvenuti in questa data, insieme ai compleanni di personaggi illustri, il santo e il proverbio del giorno. Una guida semplice e dettagliata per conoscere le ricorrenze e i fatti più importanti che hanno caratterizzato questa data nel corso del tempo.

Una panoramica a tutto tondo su quelli che sono stati gli accadimenti che, più di altri, hanno segnato la storia e che sono accaduti proprio in questa data. Curiosità, aneddoti, compleanni e ricorrenze. Tutto quello che c'è da sapere sulla giornata di oggi, sabato 17 gennaio. Mancano 348 giorni alla fine dell'anno. 1966 – Incidente di Palomares: un bombardiere B-52 si scontra con un aereo da rifornimento KC-135 sui cieli della Spagna, sganciando tre bombe all'idrogeno da 70-kilotoni nei pressi della cittadina di Palomares e un'altra in mare. Nessuna di queste è esplosa. 1988 - Su Canale 5 alle ore 19.

Almanacco del 17 gennaio, oggi si festeggia Sant’Antonio Abate - Scopri i fatti storici, i nati illustri e le tradizioni legate a Sant'Antonio Abate. infocilento.it

Sabato 17 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - Chi è nato in questo giorno è una persona carismatica e originale, dotata di uno spirito pionieristico che la spinge a esplorare nuove strade senza timore del giudizio altrui. trevisotoday.it

