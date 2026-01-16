Almanacco | Sabato 17 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’Almanacco di oggi, sabato 17 gennaio, offre spunti storici e culturali, tra eventi passati, compleanni, il santo del giorno e un proverbio tipico di gennaio. È un’occasione per conoscere meglio questa data nel calendario gregoriano, che si avvicina alla metà del mese. Una semplice guida quotidiana per arricchire la giornata con informazioni di interesse generale, senza enfasi o sensazionalismi.

Sabato 17 Gennaio è il 17° giorno del calendario gregoriano. Mancano 348 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Antonio AbateProverbio di GennaioS. Antonio dalla barba bianca, se non nevica non si mangiaAccadde oggi1912 – Robert Falcon Scott raggiunge il Polo sud, un mese dopo Roald. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Almanacco | Sabato 3 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi anche: Almanacco | Sabato 3 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. 17 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Sabato 10 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 15 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 11 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno. 17 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco - Chi è nato in questo giorno è una persona carismatica e originale, dotata di uno spirito pionieristico che la spinge a esplorare nuove strade senza timore del giudizio altrui. veronasera.it

Almanacco | Sabato 17 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Su Canale 5 viene trasmessa la prima puntata di Casa Vianello con un successo tale che l'ultima puntata della sitcom sarà mandata in onda (nel 2007) dopo 16 stagioni e 337 puntate (19 anni dopo): rico ... modenatoday.it

Previsioni zodiacali del 17 gennaio: Cancro e Acquario pacifici - Grazie ai transiti planetari e alle posizioni dei corpi celesti, infatti, è possibile individuare alcuni aspetti fondamentali della vita quo ... it.blastingnews.com

ALMANACCO DEL GIORNO Oggi Sabato 10 Gennaio 2026 Oggi è il 10mo giorno dell'anno composto di 365 giorni. Torna Lunedi a Sant'Angelo dei Lombardi. La Chiesa ricorda e celebra: Sant'Aldo, eremita, San Paolo, eremita, San Gregorio, vescovo, San G - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.