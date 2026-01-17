Alla scoperta dell' Etna quanto resta ancora da capire

L’Etna, uno dei vulcani più attivi al mondo, continua a suscitare interesse e studi approfonditi. Dalla Valle del Bove alle numerose colate laviche degli ultimi 15.000 anni, la ricerca di Gianluca Groppelli del Cnr Igag approfondisce le caratteristiche e i processi di questo imponente fenomeno naturale. Nonostante le conoscenze acquisite, molteplici aspetti rimangono ancora da esplorare, contribuendo a comprendere meglio la storia e il comportamento di questo vulcano.

Dalla Valle del Bove alle 200 colate negli ultimi 15mila anni: l'analisi di Gianluca Groppelli, ricercatore del Cnr Igag (Istituto di geologia ambientale e geoingegneria).

