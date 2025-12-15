Juve quanto vale davvero | la stima del Corriere dello Sport Resta da capire se ora Tether farà questa nuova offerta

L'articolo analizza il valore reale della Juventus secondo una stima del Corriere dello Sport, evidenziando le incognite legate a una possibile offerta di Tether per il club. Si approfondiscono i fattori che influenzano la valutazione e le implicazioni di eventuali sviluppi futuri nel contesto finanziario e sportivo.

© Juventusnews24.com - Juve, quanto vale davvero: la stima del Corriere dello Sport. Resta da capire se ora Tether farà questa nuova offerta

per il club bianconero. La recente proposta di acquisto presentata da  Tether, il secondo azionista della  Juventus, per rilevare l’intera quota della società, è stata respinta senza esitazioni non solo per ragioni affettive. La decisione, presa da  John Elkann, azionista di maggioranza attraverso Exor, e dall’intero  Consiglio di Amministrazione  bianconero, è stata determinata anche da una netta discrepanza tra l’offerta economica e la valutazione interna del club. Come riportato dal  Corriere dello Sport, l’offerta di  1,1 miliardi di euro  avanzata dal colosso delle stablecoin non rispecchierebbe affatto il vero valore della Juventus, che sarebbe considerato notevolmente più alto. Juventusnews24.com

Otto bilanci negativi di fila ma strutture da élite mondiale: quanto vale davvero la Juventus - La Signora è un gigante in rosso: solo stadio e centri sportivi sono valutati oltre 450 milioni, dal 2019 sono stati versati 900 milioni, attraverso quattro aumenti di capitale. msn.com

