Alla Città del Teatro con Dire fare baciare

Domenica 25 gennaio alle 17.30, La Città del Teatro di Cascina ospita “Dire, fare, baciare, lettera, testamento”, uno spettacolo di Koreja realizzato in collaborazione con Babilonia Teatri. Pensato per bambini dai 5 anni e accompagnati dagli adulti, l’evento affronta temi legati ai diritti e al gioco dei più piccoli, offrendo un’occasione di riflessione e convivialità in un contesto teatrale dedicato a loro.

"Dire, fare, baciare, lettera, testamento", è un'ode al bambino: alla sua bellezza, alle sue potenzialità e all'infinita gamma di possibilità che ogni essere umano possiede alla nascita. Attraverso una successione di quadri dal ritmo travolgente, lo spettacolo riflette su una società sempre più veloce, in cui spesso i bambini vengono trattati come piccoli adulti, senza che i loro tempi, bisogni e diritti vengano davvero rispettati.

