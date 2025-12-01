Dire Fare Amare | alla Coop la borsa con il disegno di Giulia Cecchettin

Si è conclusa cinque giorni fa la campagna “Dire, Fare, Amare” promossa dalla Coop. Nei punti vendita selezionati infatti si poteva acquistare una borsa disegnata da Giulia Cecchettin. La vittima di femminicidio, infatti, era disegnatrice, e un suo disegno è diventato protagonista dell’iniziativa. Lanciata in occasione del 25 novembre da Unicoop Firenze, le cooperative del distretto tirrenico e Coop, è nata in collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin. Per ogni borsa venduta, 50 centesimi sono andati alla Fondazione per promuovere progetti educativi contro la violenza di genere. Una borsa disegnata da Giulia Cecchettin contro la violenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Dire, Fare, Amare”: alla Coop la borsa con il disegno di Giulia Cecchettin

