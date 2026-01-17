Alcol stupefacenti e sicurezza stradale | controlli e sanzioni in 4 Comuni

Il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale è fondamentale per prevenire incidenti e garantire la tutela di tutti gli utenti della strada. Il 16 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno effettuato controlli mirati in quattro comuni, concentrandosi su alcol, stupefacenti e comportamento alla guida. Questa attività rientra in un più ampio programma di prevenzione e controllo per promuovere un ambiente più sicuro per cittadini e automobilisti.

Servizio articolato di prevenzione e sicurezza pubblica nella serata del 16 gennaio da parte dei carabinieri della Compagnia di Canicattì, impegnati in un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa. L’operazione, svolta nelle ore serali e notturne, ha interessato non solo il centro cittadino ma anche i comuni di Castrofilippo, Aragona e Racalmuto. I militari hanno effettuato controlli mirati in diverse aree urbane e nei principali luoghi di aggregazione concentrando l’attenzione su persone, veicoli ed esercizi commerciali. Nel corso del servizio è stato verificato il rispetto delle normative di settore con particolare riferimento alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche, considerate ambiti sensibili per la prevenzione di comportamenti a rischio e la tutela dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: A Cepagatti ritirate 105 patenti grazie ai controlli dei carabinieri nel 2025, molte per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti

Leggi anche: Controlli dei Carabinieri nei locali: sanzioni per vendita di alcol ai minori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alcol alla guida. E droga: denunce e segnalazioni; Gela, la Polizia di Stato incontra gli studenti del Liceo “Eschilo” sulla sicurezza stradale; Maxi-controlli sulle strade. Revisioni, un veicolo al giorno ne è sprovvisto; Polizia Stradale: nel 2025 oltre 1,6 milioni di infrazioni, 460mila per eccesso di velocità. Oltre 12mila sanzioni per guida sotto....

Alcol e stupefacenti nel nuovo codice della strada: la circolare del Viminale e i chiarimenti degli esperti - Dopo le novità del nuovo codice della strada, il ministero dell’Interno con una circolare ha cercato di chiarire quando scatta la sospensione ... quotidiano.net

Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga: denunciate 6 persone - I militari della compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana hann o denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca 6 persone, ritenute responsabili del r eato di guida in stato di ebbrezza a ... luccaindiretta.it