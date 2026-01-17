Alcol a minori e irregolarità locale chiuso per 3 giorni e sanzioni ad altri gestori per oltre 5 mila euro

Un locale in via Atenea è stato temporaneamente chiuso per tre giorni a causa della somministrazione di alcol a minori. Il provvedimento, adottato dal questore Tommaso Palumbo e eseguito dalla Divisione polizia amministrativa e sociale, si inserisce in un’azione più ampia di contrasto alle irregolarità nel settore della somministrazione di alcolici. Sono state inoltre elevate sanzioni superiori ai 5.000 euro a diversi gestori per altre violazioni.

Un locale in via Atenea chiuso per somministrazione di bevande alcoliche a minori. Il provvedimento è stato adottato dal questore Tommaso Palumbo ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed eseguito dal personale della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Agrigento coordinati dal primo dirigente Cesare Castelli. Alla base della chiusura, un controllo effettuato dalla guardia di finanza di Agrigento nel corso del quale è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni. A seguito degli accertamenti, l'attività del locale è stata sospesa per 3 giorni.

