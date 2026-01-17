Affari Tuoi la frecciata di De Martino a La Ruota della Fortuna riaccende la polemica sul gioco d’azzardo in tv

Durante la puntata di Affari Tuoi del 16 gennaio 2026, Stefano De Martino ha rivolto una critica indiretta a La Ruota della Fortuna e alle arguezioni sul rischio di promuovere il gioco d’azzardo in televisione. La sua battuta ha riacceso il dibattito sull’impatto dei programmi televisivi di intrattenimento e sulla responsabilità delle trasmissioni nel sensibilizzare il pubblico. Un momento che ha suscitato discussioni tra telespettatori e addetti ai lavori.

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, 16 gennaio 2026, Stefano De Martino ha replicato con una frecciatina a La Ruota della Fortuna e a chi sostiene che il programma induca al gioco d'azzardo. Parlando con Herbert Ballerina, il conduttore ha detto: "È una questione di fortuna mio caro Herbert, non di abilità. Qui in studio non bisogna saper fare nulla, e io che conduco e tu che partecipi ne siamo la prova umana (.) E ricordatevi che la ruota gira!" Mentre De Martino pronunciava queste parole, in sottofondo si sentiva la sigla de La Ruota della Fortuna, lo storico programma condotto da Mike Bongiorno.

