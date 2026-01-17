Se ne va Oreste Pelliccioni, figura significativa nello sport romagnolo e sammarinese. A 75 anni, ha vestito i colori dei biancorossi durante l’era Cocif, contribuendo alla crescita e alla storia del calcio locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità sportiva, che lo ricorda con rispetto e affetto.

Il mondo dello sport romagnolo e sammarinese piange la scomparsa, all’età di 75 anni, di Oreste Pelliccioni. Da Rimini a San Marino, passando per Ravenna, per tanti anni Pelliccioni è stato protagonista del mondo del pallone di casa nostra. Come direttore sportivo, ma anche come commerciante. Per anni sul Titano, infatti, ha gestito un negozio di abbigliamento sportivo, il famoso ’Ori Sport’ che nei tempi d’oro ha vestito anche il Rimini di Vincenzo Bellavista. "Sei stato il nostro leone, fino alla fine. Grazie per averci insegnato che la vita vale la pena viverla, fino in fondo. Rimani vicino, sempre", scrivono i figli sui social. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Addio a Oreste Pelliccioni. Vestì i biancorossi nell’era Cocif

Il lutto: il dirigente aveva 75 anni e nel 2012 collaborò con Benasciutti e Ranzani alla ripartenza. Addio Pelliccioni, lavorò alla Real Spal - È scomparso a 75 anni dopo una lunga malattia Oreste Pelliccioni. sport.quotidiano.net